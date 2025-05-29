Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти

Кратко:
- Кто пришел на годовщину Заворотнюк
- Как выглядит муж Заворотнюк Чернышев
Мужа покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая была в восторге от террориста Путина, засняли на ее могиле с другой женщиной.
Как пишут российские пропагандисты, 29 мая исполняется год со смерти актрисы, которая пять лет боролась с раком головного мозга. Она была похоронена на Троекуровском кладбище, на котором сегодня утром собрались члены ее семьи и близкие друзья.
"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична", — появилось сообщение на ее странице в Instagram.
Вдовец Петр Чернышев приехал на могилу Заворотнюк с близкой подругой — женой рупора кремлевской пропаганды Пескова, Татьяной Навкой. Она стояла рядом с фигуристом, когда тот возлагал цветы.
По словам Чернышева, Навка поддерживала его семью на протяжении долгих лет лечения Анастасии. Она помогала искать лучших врачей и собирала деньги на оплату счетов.
Вместе с фигуристом на кладбище приехала и мать Заворотнюк Валентина Борисовна с внучкой Милой. Взрослые дети актрисы — Анна и Майкл тоже не пропустили траурное мероприятие, хотя и держались подальше от Чернышева.
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Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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