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Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти

Алена Кюпели
29 мая 2025, 22:02
109
Фигурист Чернышев, а также дети Анастасии Заворотнюк пришли на ее могилу.
Мужа Заворотнюк увидели с другой женщиной на могиле актрисы
Мужа Заворотнюк увидели с другой женщиной на могиле актрисы / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Кто пришел на годовщину Заворотнюк
  • Как выглядит муж Заворотнюк Чернышев

Мужа покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая была в восторге от террориста Путина, засняли на ее могиле с другой женщиной.

Как пишут российские пропагандисты, 29 мая исполняется год со смерти актрисы, которая пять лет боролась с раком головного мозга. Она была похоронена на Троекуровском кладбище, на котором сегодня утром собрались члены ее семьи и близкие друзья.

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"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична", — появилось сообщение на ее странице в Instagram.

Муж Заворотнюк Петр Чернышев
Муж Заворотнюк Петр Чернышев / Фото Стархит

Вдовец Петр Чернышев приехал на могилу Заворотнюк с близкой подругой — женой рупора кремлевской пропаганды Пескова, Татьяной Навкой. Она стояла рядом с фигуристом, когда тот возлагал цветы.

По словам Чернышева, Навка поддерживала его семью на протяжении долгих лет лечения Анастасии. Она помогала искать лучших врачей и собирала деньги на оплату счетов.

Мать Анастасии Заворотнюк
Мать Анастасии Заворотнюк / Фото Стархит

Вместе с фигуристом на кладбище приехала и мать Заворотнюк Валентина Борисовна с внучкой Милой. Взрослые дети актрисы — Анна и Майкл тоже не пропустили траурное мероприятие, хотя и держались подальше от Чернышева.

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Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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