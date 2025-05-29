Умер голливудский актер, который сыграл злую куклу Чаки

В последние дни актер находился в хосписе.

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Умер актер Эд Гейл / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Кто сообщил о смерти актера

С какой патологией он жил

Эд Гейл, актер и каскадер, который был наиболее известен как физический исполнитель роли Чаки, злой куклы, которая была названа в честь франшизы ужасов Чаки, умер в начале этой недели в возрасте 61 года.

Его племянница, Кайси Гейл, объявила о его смерти во вторник на Facebook. Причина смерти не разглашается. TMZ сообщает, что актер умер, находясь в хосписе.

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Кадр из фильма про Чаки / Фото Википедии

Кайси Гейл отдала дань уважения своему дяде, который родился с карликовостью, начав свой пост словами: "С тяжелым сердцем и на удивление легким гробом мы объявляем о внезапной кончине нашего дяди".

Кайси Гейл также отметила, что Эд Гейл отправился в Голливуд, когда ему было 20 лет, имея в кармане всего 41 доллар, но в итоге засветился на большом экране в культовых классических фильмах, таких как "Говард-утка" 1986 года и "Цыплята-вертолеты в городе зомби" 1989 года.

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