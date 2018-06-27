В Сети появились фотографии пустующего в самый разгар сезона вокзала в Ялте

В самый разгар лета города оккупированного Россией Крыма продолжают пустовать, хотя до оккупации они были заполнены отдыхающими.

Свидетельством этого стали появившиеся в Twitter RoksolanaToday&Крым фотографии вокзала в Ялте. На снимках в середине дня на вокзале видны редкие люди, хотя до оккупации ялтинский вокзал полнился туристами.

Также у блогера вызвало недоумение восхищение крымчан по поводу забора, которым ограждена территория автовокзала.

"Алушта. Кем надо быть, что бы ТАКОЕ написать? Лапти, что с вами? Паблик Алушты "Вот так, с умом огорожен автовокзал в Ялте. И внизу тоже есть выходы и не один. А у нас в Алуште, чтобы купить в дорогу воды, нужно сдать норматив по бегу на 100 метров" - из комментов к фото Ялта, автовокзал", - отмечается в записи.

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Напомним, "власти" Феодосии, находящейся в оккупированном Россией Крыму, предложили идеальный, на их взгляд, туристический маршрут - в городе предложили запустить туристические круизные лайнеры из Крыма в Сирию, находящуюся в состоянии гражданской войны.