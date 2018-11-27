В посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину

В МИД Украины направлена нота с призывом разъяснить причины действий ГПСУ.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины власти отказывают в праве на въезд в страну все большему числу россиян.
Как рассказали в посольстве РФ в Украине, сотрудники пограничной службы Украины также затягивают проверку прибывающих в страну российских граждан.
"Обращаем внимание граждан Российской Федерации, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Государственной пограничной службы Украины во въезде на территорию страны россиянам, несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства", — сказано в сообщении на сайте посольства.
Там также подчеркнули, что в МИД Украины направлена нота с призывом разъяснить причины таких действий ГПСУ.
Напомним, ранее сообщалось отом, что на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.