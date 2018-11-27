Пересечение границы, безвиз, вылет из страны: что изменится во время военного положения

На время ВП может участиться проверка багажа и документов

В связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней.

"Главред" разобрался, как во время военного положения пересекать границу и как военное положение повлияет на выезд за границу.

В каких областях будет действовать военное положение

Военное положение будет действовать на территории десяти областей:

Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Как пересекать границу?

Во время военного положения пересекать границу украинцам можно будет, как обычно.

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, для украинцев в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

Цигикал уточнил, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы из-за агрессии России в Азовском море. Он также предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян.

Авиаперелеты во время военного положения

В свою очередь в Международном аэропорту Борисполь объяснили, что военное положение никак не скажется на вылетах за границу. В пресс-службе аэропорта отметили, что он работает в штатном режиме.

"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЧто изменится для украинцев на время военного положенияВ МАУ "Главреду" сообщили, что утвержденный Радой документ не накладывает никаких ограничений по экономической деятельности на всей территории Украины. Соответственно, авиационное сообщение в/из и внутри Украины осуществляется в штатном режиме и без каких-либо ограничений.

В других аэропортах страны рейсы также выполняются по расписанию. Стоимость на авиабилеты может вырасти в связи с повышением страховых тарифов, так как каждый рейс должен быть застрахован, а перелёт в страну с военным положением оценивается страховыми компаниями дороже. Однако страховка рейса составляет не более 1% от себестоимости билета, потому резкого подорожания цен на авиабилеты из-за ввода военного положения не произойдет.

Тем не менее, аэропорты, как и ж/д-вокзалы будут взяты под усиленную охрану. Возможны проверки документов.

Наземное пересечение границы во время военного положения

Расписание движения поездов может быть изменено под нужды военных. Также возможны сбои и задержки в движении и уменьшение количества пассажирских рейсов. Однако это произойдет только в действительно необходимом случае, объяснил глава Генштаба Виктор Муженко.

Глава "Укрзализныци" Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - заявил он.

В Указе Порошенко указанный перечень статей Конституции, которые могут коснуться ограничения – это статьи 30-34, 38-39, 41-44 и 53, среди которых – возможное ограничение движение транспорта и свобода перемещения граждан как Украины, так и других стран, однако президент в ходе выступления в парламенте пообещал, что конституционные права граждан не будут ограничивать, если не будет наземной угрозы нацбезопасности Украины со стороны России.

Воздержаться от поездок заграницу стоит только военнослужащим резерва первой очереди (об этом делается специальная отметка в военном билете).

Безвизовый режим во время военного положения

Никакой официальной информации про влияние военного положения на безвиз не было как от властей Украины, так и от государств, с которыми у Киева безвизовый режим существует. Читайте такжеВоенное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться

Иными словами, украинцы и дальше смогут путешествовать по по биометрическим паспортам.

Единственной трудностью, вероятно, станет усиление досмотра личных вещей, багажа и транспортных средств при прохождении таможенного контроля.

Таким образом, военное положение никак не скажется ни на перемещении граждан внутри страны, ни на выездах за границу, в том числе в Россию.