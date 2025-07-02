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"Медовый месяц" пошел на пользу: Галкин показал, как Пугачева выглядит сейчас

Анна Подгорная
2 июля 2025, 16:49
107
Максим Галкин похвастался новым дерзким образом Примадонны.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал новое фото Примадонны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Максим Галкин опубликовал свежий снимок с Аллой Пугачевой
  • Певица решила поэкспериментировать с имиджем

Российская певица Алла Пугачева давно не публиковала свежие фото, и от недавнего предложения съемки от Максима Галкина, своего супруга, отказалась. Но, похоже, комик все же имеет дар убеждения - сегодня в его блоге в Instagram появился новый снимок с Примадонной.

Это - сэлфи, снятое, по всей видимости, самим Галкиным. В кадре Максим позирует с искренней улыбкой, а загадочная Алла сзади прижалась к его плечу.

видео дня

Стоит отметить, что Пугачева, назло всем недоброжелателям, выглядит очень хорошо. Артистка в свои 76 может позволить себе яркий макияж глаз и помаду, и оставаться при этом свежей и привлекательной. Новый образ жены Галкина пришелся поклонникам пары по вкусу.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал новое фото Примадонны / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал новое фото Примадонны / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Максим Галкин показал новое фото Примадонны / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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