"Российское ТВ умерло": Максим Галкин сделал редкое обращение к фанатам

Муж Пугачевой решил остроумным способом напомнить о себе.

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Максим Галкин сейчас - как выглядит муж Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Галкин опубликовал редкое личное фото

Реакция в Сети оказалась весьма разнообразной

Российский комик и иноагент Максим Галкин. который открыто поддерживает Украину, уже месяц не публиковал в социальных сетях ничего кроме концертных отчетов. Этот пробел он решил заполнить сегодня.

В его блоге в Instagram появилось свежее сэлфи с ироничной подписью: "Ну нельзя же совсем ничего не выкладывать. Охваты сами себя не охватят".

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Такой каламбур пришелся по душе подписчикам артиста. Редкие хейтеры оставили свои едкие замечания, но их оказалось меньшиство. В основном подписчики в комментариях отметили свежий вид Галкина, и стали просить его увеличить количество личного контента. Например с его супругой, певицей Аллой Пугачевой, или с их общими детьми, двойняшками Лизой и Гарри.

Максим Галкин сейчас - как выглядит муж Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - как выглядит муж Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - как выглядит муж Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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