"Российское ТВ умерло": Максим Галкин сделал редкое обращение к фанатам

Кратко:
- Галкин опубликовал редкое личное фото
- Реакция в Сети оказалась весьма разнообразной
Российский комик и иноагент Максим Галкин. который открыто поддерживает Украину, уже месяц не публиковал в социальных сетях ничего кроме концертных отчетов. Этот пробел он решил заполнить сегодня.
В его блоге в Instagram появилось свежее сэлфи с ироничной подписью: "Ну нельзя же совсем ничего не выкладывать. Охваты сами себя не охватят".
Такой каламбур пришелся по душе подписчикам артиста. Редкие хейтеры оставили свои едкие замечания, но их оказалось меньшиство. В основном подписчики в комментариях отметили свежий вид Галкина, и стали просить его увеличить количество личного контента. Например с его супругой, певицей Аллой Пугачевой, или с их общими детьми, двойняшками Лизой и Гарри.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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