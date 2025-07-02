Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с упаковщицей грибов за 23 сек

Виталий Кирсанов
2 июля 2025, 17:50
16
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы к новому испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки женщины, упаковывающей грибы. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что на изображении спрятано 3 отличия. Сможете ли вы найти эти отличия за 23 секунды?

Ваша задача: найдите все три отличия, прежде чем истечет время! Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в размещении самых маленьких предметов. Будьте бдительны, сосредоточены и не упускайте ничего из виду.

видео дня
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказал

"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказал

17:59Фронт
США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

17:07Мир
РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

15:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

Антициклон Bettina накроет Украину: в каких областях резко изменится погода

Антициклон Bettina накроет Украину: в каких областях резко изменится погода

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:35

На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи

18:12

Гороскоп на завтра 3 июля: Ракам - серьезная проблема, Весам - важная встреча

18:12

"США выходят из войны": СМИ о последствиях приостановки поставок оружия Украине

17:59

"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказалВидео

17:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с упаковщицей грибов за 23 сек

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
17:20

Семья будет просить приготовить снова и снова: рецепт драников с мясом за 10 минут

17:18

Войска из КНДР могут бросить на фронт: раскрыт неожиданный прогноз

17:07

США приостановили поставки оружия Украине: у Путина обрадовались

17:04

Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шуткаВидео

Реклама
16:59

Кузю из "Универа" приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией

16:49

"Медовый месяц" пошел на пользу: Галкин показал, как Пугачева выглядит сейчас

16:40

"Семь часов в больнице": дочь Валерии госпитализировали после громкого банкета

16:26

В Украине на исходе запасы ракет ПВО из США: в Bild узнали опасные сроки

16:12

Очень тяжелое состояние: Пугачевой в РФ заочно поставили диагноз

15:43

РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

15:38

Почему в Бразилии говорят на португальском языке – это началось сотни лет назад

15:37

Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: в СБУ обнародовали причину

15:37

Со светлой скорбью: брат покойной Леди Ди поделился редким фото принцессы

15:32

Украина вернула России тела, переданные во время репатриации: в чем причина

15:20

Розы нужно поливать в одно время суток: что надо знать, чтобы не угробить цветыВидео

Реклама
14:45

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

14:36

Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

14:34

Действительно ли США прекратили поставки оружия и что будет делать дальше Украина

14:22

Самое доступное для украинцев мясо становится роскошью: магазины переписали цены

14:11

Консервация огурцов в 2025 году: какими будут цены на любимый овощ в Украине

13:51

Почему 3 июля нельзя шить и вязать: какой церковный праздник

13:21

Всегда позволять собакам сидеть на диване нельзя: кинолог предупредил хозяевВидео

13:12

Через два года после развода: лидер Без Обмежень сообщил о помолвке

13:06

Войска РФ "засветились" с триколором на Днепропетровщине - в Генштабе сделали заявление

13:05

Ученые вживили мышам человеческий "ген языка": результаты поразили

12:46

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

12:33

Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

12:27

РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

12:21

Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

12:14

Ветер утихнет, а температура поднимется до +38: когда Украину накроет жара

11:59

"Она почти парализована": что произошло со звездой "Коли ми вдома" и "За двома зайцями"

11:49

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

11:25

Почти 50 гривен за евро: в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты

11:23

Владельцам авто из США грозят штрафы: за что придется выложить круглую сумму

11:18

По 500 "Шахедов" ежедневно: Буданов сказал, сможет ли РФ запускать столько дронов

Реклама
10:55

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Крысам - переживания, Быкам - обида

10:51

Буданов оценил попытки прорыва РФ на фронте: что будет с летним наступлением

10:35

4 знака зодиака, у которых в июле наступает рассвет новой жизни

10:35

"Открыть огонь": СМИ показали запись приказа МО РФ на атаку азербайджанского лайнера

10:26

Оккупантов в Сумской области станет больше, РФ придумала хитрый план - Снегирев

09:26

2 000 гривен "сверху": украинцы могут получить дополнительную выплату на детей

09:13

США приостановили поставки важного оружия Киеву: в Белом доме сделали заявление

09:00

Торговля вместо давления: как соглашение США и Китая повлияет на войну в Украинемнение

08:28

"Оставаться там нельзя": людей срочно отселяют из одной области

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять