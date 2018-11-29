Военное положение в Украине: в Крым с Херсонщины не пускают иностранцев

С четверга иностранцы не могут попасть в Крым с Херсонщины / Reuters

С четверга, 29 ноября, Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

В Херсонской области административную границу с полуостровом могут пересекать только украинцы, сообщает BBC News Україна со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

По сведениям ведомства, ограничения на въезд в Крым будут действовать в период военного положения (в Украине военное положение введено с 26 ноября по 26 декабря).

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу. Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.