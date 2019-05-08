Советник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурации

Инаугурация Владимира Зеленского может пройти в начале июня, сообщил его советник / Reuters

Бывший министр финансов, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк сообщил, что инаугурация триумфатора выборов президента Украины 2019 может состояться в начале июня.

У команды Зеленского уже есть предварительные договоренности с лидерами стран-партнеров нашей страны о визите на инаугурацию, рассказал советник в комментарии ObozTV.

По словам собеседника, у Зеленского не хотели бы, чтобы инаугурация состоялась не в мае, как просил новоизбранный украинский лидер, а в начале июня.

"Мы ждем 14 мая решения парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы", — заявил экс-министр.Читайте также"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации Зеленского

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.