Окончательно и бесповоротно: ЦИК огласила официальные результаты выборов 2019

ЦИК огласил официальные результаты выборов 2019 / Униан

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

Единственной областью, где победил нынешний президент, стала Львовская: за Порошенко – 62,79%, за Зеленского – 34,49%.

Таким образом, глава ЦИК официально огласила Зеленского победителем выборов президента Украины 2019.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины убедительную победу одержал Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

Ранее Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.

Победителем гонки во втором туре единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7% до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3% до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.

Читайте такжеЗеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толкуПредыдущий самый высокий результат отданных за одного из кандидатов голосов был зафиксирован в 1991 году, тогда Леонид Кравчук набрал 61,59% голосов проголосовавших против 23,27% у Вячеслава Чорновола.

В 1994 году Леонид Кучма победил Леонида Кравчука с результатом 52% против 45,06%.

В 1999 году Кучма стал единственным пока главой государства, который смог переизбраться на второй срок. На выборах его главным оппонентом был Петр Симоненко. За Кучму тогда отдали голосов 56,25% проголосовавших, а за Симоненко - 37,8%.

В 2004 году окончательные результаты голосования определились в III туре: победил Виктор Ющенко (51,99%). Вторым стал Виктор Янукович (44,20%).

В 2010 году во втором туре победил уже Виктор Янукович (48,95%), который обошел Юлию Тимошенко (45,47%).

В 2014 году в первом туре победил Петр Порошенко, набравший 54,7% голосов избирателей. Юлия Тимошенко получила тогда 12,81%.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.