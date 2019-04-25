"Делаем все возможное": в Центризбиркоме ответили на обвинения Зеленского

В Центризбиркоме ответили на обвинения Зеленского / УНИАН

Центральная избирательная комиссия работает в беспрецедентно быстром режиме, заявил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко.

При этом он отверг обвинения кандидата в президенты Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов для невозможности роспуска Верховной Рады.

"Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы из голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика", - сказал представитель ЦИК в комментарии Українським Новинам.

Он также уточнил, что Центризбиркому осталось получить только протоколы 3 из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковых комиссий заграничного округа.

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Радченко подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия делает все, чтобы быстро и точно установить результаты выборов.

В то же время он не стал прогнозировать сроки официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.