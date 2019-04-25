"Делаем все возможное": в Центризбиркоме ответили на обвинения Зеленского

ЦИК бьет рекорды скорости приема документов окружных избирательных комиссий, заявил Евгений Радченко.
Центральная избирательная комиссия работает в беспрецедентно быстром режиме, заявил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко.
При этом он отверг обвинения кандидата в президенты Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов для невозможности роспуска Верховной Рады.
"Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы из голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика", - сказал представитель ЦИК в комментарии Українським Новинам.
Он также уточнил, что Центризбиркому осталось получить только протоколы 3 из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковых комиссий заграничного округа.
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Радченко подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия делает все, чтобы быстро и точно установить результаты выборов.
В то же время он не стал прогнозировать сроки официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.