Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов

В ЦИК рассказали, почему рискует затянуться подсчетов голосов / Униан

В ЦИК уже предупредили, что подсчет голосов может затянуться. Так что официальных результатов выборов 2019 украинцам придется подождать.

Всему виной предстоящие выходные из-за Пасхи 2019 и последующих майских праздников, пояснил ТСН член ЦИК Евгений Радченко.

"Пасха для украинцев – один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", – пожаловался Радченко.

Читайте такжеЗеленский победил с наибольшим отрывом в истории УкраиныПри этом ориентировочной датой объявления результатов выборов 2019 он назвал 30 апреля. А предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, станут известны примерно через два-три дня.

Тем временем ЦИК, по состоянию на 00:10, подсчитала 8,07% бюллетеней. По их данным, также лидирует Зеленский: за него пока что отдали свои голоса 72,48% украинцев. За Порошенко проголосовали 25,2%. Недействительными на данный момент признаны 2,3% бюллетеней.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.