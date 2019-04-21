Экзит пол 2019: Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины

Владимир Зеленский побеждает на выборах-2019

Во втором туре президентских выборов-2019, побеждает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский на выборах 21 апреля получил 72,7% голосов избирателей. Высокий уровень поддержки Зеленскому оказали во всех регионах Украины - на востоке 88,1%, на юге 85,6%, на севере - 74,6%, в центре 78,8%, на западе 52%.

Петр Порошенко финишировал с результатом 27,3%. Действующего президента больше всего поддержала западная Украина - 48%, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов (14,4% и 11,8% соответственно). Северная Украина отдала 25,4% голосов, а центральная - 21,2%).

Читайте такжеВторой тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инцидентыДанные этого экзит пола совпадают с результатами Национального экзит пола с незначительной разницей.

Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 72,7% опрошенных, а за Порошенко - 27,3%.

Данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 1 мая.

Экзит-пол ТСН был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Во время проведения экзит пола было опрошено около 20 тысяч избирателей от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.