Экзит пол 2019: Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины

Согласно предварительным результатам выборов президента 2019, Зеленский обогнал своего конкурента, Петра Порошенко, с большим разрывом.
Во втором туре президентских выборов-2019, побеждает Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины.
Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский на выборах 21 апреля получил 72,7% голосов избирателей. Высокий уровень поддержки Зеленскому оказали во всех регионах Украины - на востоке 88,1%, на юге 85,6%, на севере - 74,6%, в центре 78,8%, на западе 52%.
Петр Порошенко финишировал с результатом 27,3%. Действующего президента больше всего поддержала западная Украина - 48%, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов (14,4% и 11,8% соответственно). Северная Украина отдала 25,4% голосов, а центральная - 21,2%).
Читайте такжеВторой тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инцидентыДанные этого экзит пола совпадают с результатами Национального экзит пола с незначительной разницей.
Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 72,7% опрошенных, а за Порошенко - 27,3%.
Данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 1 мая.
Экзит-пол ТСН был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Во время проведения экзит пола было опрошено около 20 тысяч избирателей от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.