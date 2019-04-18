Убедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос

18 апреля 2019, 11:55

За Владимира Зеленского намерены проголосовать 72,7% избирателей.

Порошенко Зеленский
За Владимира Зеленского намерены проголосовать 72,7% избирателей / УНИАН

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

При этом за кандидата в президенты и действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.

"Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", - сообщают социологи.

При этом среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах Зеленского поддерживают 57,9% украинцев, а действующего главу государства Петра Порошенко – 21,7%, не определились – 20,4%.

Отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?", 51,8% украинцев, из всех опрощенных, сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко. 19,3% - не определились, 9,9% - не намерены голосовать.

Читайте такжеЗеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос

Кроме того, 62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.

Обратим внимание, что результаты опроса свидетельствуют о том, что общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.

Отметим, что опрос проводился в период с 12 по 16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

/ ratinggroup.ua

Напомним, согласно исследованию социологической группы Рейтинг, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71% избирателей.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.

Выборы президента Украины 2019: кандидаты

Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.

За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.

Второй тур выборов в Украине 2019: дата

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.

Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты

Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:

  • до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 
  • 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
  • до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
опрос Петр Порошенко Владимир Зеленский социологи выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:07
"Была дана команда – травить": муж Таисии Повалий пожаловался на "запрет" певицы в Украине
11:55
Убедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос Видео
11:42
В Генштабе рассказали, когда в Кремле решатся на полномасштабную войну с Украиной
11:28
Зеленский оценил запрет ВКонтакте и закон о квотах на украинский язык Видео
11:07
Столбики термометров ползут вверх: синоптик порадовала украинцев новым потеплением Видео
11:06
Порошенко разозлился из-за предложения Газпрома не платить Нафтогазу за счет контрактов на транзит
10:58
Капитулировал перед Путиным: почему Порошенко проиграет на выборах мнение
10:57
Упала в обморок и не очнулась: в Британии внезапно умерла 16-летняя актриса
10:37
Зеленский объяснил, как будет общаться с народом в случае избрания Видео
10:36
Зеленский ответил на вопрос, считает ли Путина врагом Видео
10:02
Фонд Янковского и Госкино показали "Новую волну украинского кино" в Париже новости компании
09:57
Зеленский высказался по поводу того, нужен ли Донбассу особый статус Видео
09:46
Переизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкой мнение
09:39
"Хохляцкая дурь": беглый экс-нардеп назвал украинцев "бракованными русскими"
09:30
Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019 Видео
09:25
Зеленский рассказал, что хочет сделать с Радой в случае победы на выборах Видео
09:05
Ниже Кении и Кыргызстана: Украина откатилась вниз в рейтинге свободы СМИ
09:01
"Раздача активов под занавес": эксперты раскритиковали законопроект о концессии
08:54
Зеленский рассказал, с кем ни за что не пойдет на коалицию Видео
08:35
Воронка завышенных ожиданий: что ждет Зеленского после победы на выборах мнение
08:22
Луценко открестился от "списка неприкосновенных" от посольства США
07:57
Жена Зеленского рассказала о подготовке к дебатам и оценила "черную" кампанию против мужа Видео
07:36
Настоящий прорыв в лечении рака: благодаря "черным ящикам" будут спасены миллионы жизней
07:30
Предвыборные дебаты: Аласания рассказал, о чем договорились штабы кандидатов Видео
07:16
Андрей Золотарев: Молю Бога, чтобы Порошенко, готовя прощальный ужин в качестве президента, не сжег всю хату
06:57
Апокалипсис сегодня или завтра: какой Украина подошла ко второму туру выборов мнение
06:11
"Поздно пить Боржоми": политолог оценил шансы Порошенко на победу во втором туре
05:56
Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть Видео
05:08
"Медсестра с пятым размером бюста": Анна Семенович покрасовалась в эротическом мини-платье Фото
04:32
Коли Трійця в 2019 році: традиції та заборони свята Видео
03:03
Польша и США договариваются о строительстве военной базы - Bloomberg
02:14
Ученые установили, что смартфоны вызывают ожирение
01:20
"Все накроется ею": В Лондоне откроют музей, посвященный вагине
00:42
Звезда Ранеток снялась топлес в пикантной фотосессии Фото
00:30
Зеленский придет в эфир ток-шоу Право на владу Видео
00:02
Лига чемпионов - 1:4 и 4:3: Тоттенхэм и Ливерпуль вышли в полуфинал Видео
17 апреля, среда
23:31
В Португалии автобус с туристами сорвался с горы Видео
23:03
"ГПУ работает эффективно": Луценко не будет идти в отставку после выборов
22:38
У Зеленского призвали избирателей установить рекорд селфи на выборах Видео
22:17
Влад Яма показал, как поет с Натальей Могилевской Видео
22:02
Порошенко хочет быть премьер-министром – нардеп
21:37
"Ананас, бл*ть": Кернес выругал депутатов из-за цен на фрукты для зоопарка Видео
21:35
Диетолог назвала лучшие варианты перекусов на работе Видео
21:05
Определился второй финалист Кубка Украины Видео
20:51
"Подходит пед*раст, голубенький мальчик": Панкратов-Черный устроил дебош в самолете
20:35
"Закрытый режим": в России суд принял новое решение по пленным украинским морякам Видео
20:04
Жена Зеленского рассказала об общении мужа с журналистами Видео
19:32
"Все будет "зешибись": Тимошенко назвала Зеленского победителем выборов Видео
19:04
В Кремле назначили нового куратора по Украине
18:42
Исторический полуфинал Кубка Украины: Заря сенсационно проиграла команде из Первой лиги Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться