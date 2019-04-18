Убедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос

За Владимира Зеленского намерены проголосовать 72,7% избирателей.
За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
При этом за кандидата в президенты и действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
"Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", - сообщают социологи.
При этом среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах Зеленского поддерживают 57,9% украинцев, а действующего главу государства Петра Порошенко – 21,7%, не определились – 20,4%.
Отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?", 51,8% украинцев, из всех опрощенных, сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко. 19,3% - не определились, 9,9% - не намерены голосовать.
Читайте такжеЗеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос
Кроме того, 62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.
Обратим внимание, что результаты опроса свидетельствуют о том, что общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.
Отметим, что опрос проводился в период с 12 по 16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.
Напомним, согласно исследованию социологической группы Рейтинг, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71% избирателей.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.
Выборы президента Украины 2019: кандидаты
Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.
Второй тур выборов в Украине 2019: дата
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.
Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты
Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:
- до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.
- 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
- до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.