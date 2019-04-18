Убедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос

За Владимира Зеленского намерены проголосовать 72,7% избирателей / УНИАН

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

При этом за кандидата в президенты и действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.

"Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", - сообщают социологи.

При этом среди тех избирателей, кто намерен принять участие в выборах Зеленского поддерживают 57,9% украинцев, а действующего главу государства Петра Порошенко – 21,7%, не определились – 20,4%.

Отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?", 51,8% украинцев, из всех опрощенных, сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко. 19,3% - не определились, 9,9% - не намерены голосовать.

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Кроме того, 62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.

Обратим внимание, что результаты опроса свидетельствуют о том, что общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.

Отметим, что опрос проводился в период с 12 по 16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

/ ratinggroup.ua

Напомним, согласно исследованию социологической группы Рейтинг, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71% избирателей.