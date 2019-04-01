Зеленский против Порошенко во втором туре: социологи предсказали результат

1 апреля 2019, 00:30

Также эксперты смоделировали, кому отойдут голоса проигравших.

Порошенко, Зеленский
Зеленский против Порошенко во втором туре: социологи спрогнозировали результат / Главред

Владимир Зеленский победит Петра Порошенко во втором туре.

Таковы данные соцопросов, обнародованные ранее. Сразу три социологические компании сообщили, что Зеленский получает порядка 39% голосов – против 18% у Порошенко.

Также социологи смоделировали, кому отойдут голоса проигравших. В частности, по данным КМИС, в случае проигрыша Юлии Тимошенко 47,4% ее сторонников готовы во втором туре поддержать Зеленского.

Также Зеленский, выступая против Порошенко, получит наибольшую поддержку от электората Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%).

Подобные результаты обнародовала и Социологическая группа Рейтинг.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола 2019, Зеленский обогнал Порошенко почти на 13%. Так, Владимир Зеленский набрал 30,6%, а Петр Порошенко – 17,8%.

Комментируя данные экзит полов, Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным. Глава государства поделился планами на будущее.

В свою очередь Зеленский едко потроллил Порошенко, комментируя данные экзит-полов. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.

У Тимошенко оспаривают второе место в экзит полах. Батькивщина намерена объявить параллельный подсчет голосов на выборах.

Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования

Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский второй тур КМИС президентские выборы в Украине Группа Рейтинг выборы-2019
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