Зеленский против Порошенко во втором туре: социологи предсказали результат

Также эксперты смоделировали, кому отойдут голоса проигравших.
Владимир Зеленский победит Петра Порошенко во втором туре.
Таковы данные соцопросов, обнародованные ранее. Сразу три социологические компании сообщили, что Зеленский получает порядка 39% голосов – против 18% у Порошенко.
Также социологи смоделировали, кому отойдут голоса проигравших. В частности, по данным КМИС, в случае проигрыша Юлии Тимошенко 47,4% ее сторонников готовы во втором туре поддержать Зеленского.
Также Зеленский, выступая против Порошенко, получит наибольшую поддержку от электората Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%).
Подобные результаты обнародовала и Социологическая группа Рейтинг.
Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола 2019, Зеленский обогнал Порошенко почти на 13%. Так, Владимир Зеленский набрал 30,6%, а Петр Порошенко – 17,8%.
Комментируя данные экзит полов, Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным. Глава государства поделился планами на будущее.
В свою очередь Зеленский едко потроллил Порошенко, комментируя данные экзит-полов. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.
У Тимошенко оспаривают второе место в экзит полах. Батькивщина намерена объявить параллельный подсчет голосов на выборах.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.