Национальный экзит-пол 2019: обнародованы окончательные данные, насколько Зеленский обогнал Порошенко

Национальный экзит пол подтверждает лидерство Зеленского / Униан

Лидером избирательной гонки остается Владимир Зеленский. При этом он увеличил отрыв от действующего президента Петра Порошенко, который финишировал вторым.

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит пола 2019 по состоянию на 20:00, который на выходе с избирательных участков провели фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом:

Владимир Зеленский – 30,6%, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%, Юрий Бойко – 9,7%, Анатолий Гриценко – 7,1%, Игорь Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Александр Вилкул – 4%, Руслан Кошулинский – 1,7%.

По данным на 18:00, у Зеленского было 30,4%, а у Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.

Напомним, Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным. Глава государства поделился планами на будущее.

В свою очередь Зеленский едко потроллил Порошенко, комментируя данные экзит-полов. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.

У Тимошенко оспаривают второе место в экзит полах. Батькивщина намерена объявить параллельный подсчет голосов на выборах.