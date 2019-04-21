Национальный экзит пол: Зеленский без шансов разгромил Порошенко

Предварительные результаты выборов показали значительное преимущество Владимира Зеленского.
Согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.
Об этом свидетельствуют данные Национального экзит пола 2019, проведеннофондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%.
Больше всего украинцев поддержало Зеленского на Юге (85,4%) и Востоке (87,7%) страны. В центре за него свои голоса отдали 70,3% избирателей. Запад оказал самое низкое доверие - 57%.
В тоже время за Петра Порошенко в основном голосовала западная Украина - 41,3%, а ткже центральная - 28%. Самый высокий уровень недоверия действующему президенту оказал Восток (11,2%) и Юг (13,4%).
Читайте такжеВторой тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инцидентыТаким образом, предварительные результаты выборов 2019 совпадают с соцопросами, которыми были обнародованы накануне голосования.
Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 72,7% опрошенных, а за Порошенко - 27,3%.
Обновленные данные Национального экзит пола будут обнародованы в 23.00, они будут учитывать голосование на момент закрытия избирательных участков. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 1 мая. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады.
Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен
Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах.
На выборах-2019 Национальный экзит-пол провели фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также провели две компании по заказу ТСН.