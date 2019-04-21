Национальный экзит пол: Зеленский без шансов разгромил Порошенко

Зеленский побеждает на выборах 2019 / Reuters

Согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит пола 2019, проведеннофондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%.

Больше всего украинцев поддержало Зеленского на Юге (85,4%) и Востоке (87,7%) страны. В центре за него свои голоса отдали 70,3% избирателей. Запад оказал самое низкое доверие - 57%.

В тоже время за Петра Порошенко в основном голосовала западная Украина - 41,3%, а ткже центральная - 28%. Самый высокий уровень недоверия действующему президенту оказал Восток (11,2%) и Юг (13,4%).

Читайте такжеВторой тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инцидентыТаким образом, предварительные результаты выборов 2019 совпадают с соцопросами, которыми были обнародованы накануне голосования.

Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 72,7% опрошенных, а за Порошенко - 27,3%.

Обновленные данные Национального экзит пола будут обнародованы в 23.00, они будут учитывать голосование на момент закрытия избирательных участков. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 1 мая. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады.