Как отдыхаем на майские 2019: сколько выходных положено украинцам в мае

Как отдыхаем на майские 2019

Выходные на майские праздники 2019 в Украине будут не длинными.

Всего два дополнительных выходных в мае 2019 положено жителям Украины – 1 мая и 9 мая. При этом 11 мая, в субботу, украинцам придется отдавать "должок" за выходной 30 апреля.

Правда, за счет выходных в апреле 2019, в первую трудовую неделю украинцы войдут крепко отдохнувшими: длинные государственные выходные на Пасху 2019 захватят и День труда 1 мая – в итоге выходные в апреле и мае 2019 растянутся аж на пять дней.

Второй выходной традиционно положен на День Победы 9 мая – в четверг. 8 мая – День памяти по погибшим во Второй Мировой войне – является траурным, но не официальным государственным выходным.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаЗато ни 1 мая, ни 9 мая не придется отрабатывать. Но рабочих дней, в целом, все равно будет двадцать два.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.