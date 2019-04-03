Выходные в апреле 2019: когда и как украинцы отдыхают 10 дней

3 апреля 2019, 05:54

Дольше всего в Украине отдыхают в конце апреля – начале мая.

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Как отдыхаем в апреле и мае 2019 за счет Пасхи / 1zoom.ru

Выходных в апреле 2019 в Украине насчитывается в целом 10 дней. Рабочих дней будет двадцать.

Помимо традиционных суббот и воскресений украинцев также ждут длинные государственные выходные на Пасху 2019: Украина празднует ее в конце месяца, 28 апреля. Причем нерабочим будет как само Светлое Воскресение Христово, так и следующий за ним понедельник.

Также Кабмин сделал выходным и 30 апреля, вторник. Поэтому украинцев ждут длинные выходные в апреле и мае 2019, точнее на стыке этих месяцев – с 27 апреля по 1 мая включительно.

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиПодробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

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