Выходные в апреле 2019: когда и как украинцы отдыхают 10 дней

Как отдыхаем в апреле и мае 2019 за счет Пасхи / 1zoom.ru

Выходных в апреле 2019 в Украине насчитывается в целом 10 дней. Рабочих дней будет двадцать.

Помимо традиционных суббот и воскресений украинцев также ждут длинные государственные выходные на Пасху 2019: Украина празднует ее в конце месяца, 28 апреля. Причем нерабочим будет как само Светлое Воскресение Христово, так и следующий за ним понедельник.

Также Кабмин сделал выходным и 30 апреля, вторник. Поэтому украинцев ждут длинные выходные в апреле и мае 2019, точнее на стыке этих месяцев – с 27 апреля по 1 мая включительно.

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Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.