Петр Порошенко признал свое поражение на выборах

Президент обратился к своим сторонникам в штабе.
Президент Петр Порошенко заявил, что понимает, что он теряет по итогам второго тура пост президента Украины.
"Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу"
Я этими словами Уинстона Черчилля руководствовался, когда получил разграбленную демилитаризованную Украину. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше. Было ясно, насколько тяжелая предстоит борьба, особенно с учетом пропагандисткой машины гибридной войны и грязной кампании, развернутой против меня", - сказал Порошенко.
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По его словам, для него результаты экзит-полов очевидны.
"Никогда не сдавайтесь, говорю я, видя результаты экзит-полов. А они очевидны - и дают возможность позвонить оппоненту и поздравить с победой.
Я ухожу с поста президента, так решили украинцы, и я принимаю это решение. Я покину офис, но не уйду из политики. И буду дальше оставаться в политике и бороться за Украину. Принципы, которые мы защищали, сейчас поставлены под угрозу. Но наша команда будет защищать курс на европейскую интеграцию, безвиз и НАТО", - заявил Порошенко в своем штабе.
Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 31 мая.