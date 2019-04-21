Петр Порошенко признал свое поражение на выборах

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что понимает, что он теряет по итогам второго тура пост президента Украины.

"Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу"

Я этими словами Уинстона Черчилля руководствовался, когда получил разграбленную демилитаризованную Украину. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше. Было ясно, насколько тяжелая предстоит борьба, особенно с учетом пропагандисткой машины гибридной войны и грязной кампании, развернутой против меня", - сказал Порошенко.

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По его словам, для него результаты экзит-полов очевидны.

"Никогда не сдавайтесь, говорю я, видя результаты экзит-полов. А они очевидны - и дают возможность позвонить оппоненту и поздравить с победой.

Я ухожу с поста президента, так решили украинцы, и я принимаю это решение. Я покину офис, но не уйду из политики. И буду дальше оставаться в политике и бороться за Украину. Принципы, которые мы защищали, сейчас поставлены под угрозу. Но наша команда будет защищать курс на европейскую интеграцию, безвиз и НАТО", - заявил Порошенко в своем штабе.

Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.