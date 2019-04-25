Зеленский обвинил ЦИК в умышленном затягивании озвучивания результатов выборов: опубликовано видео

Владимир Зеленский / GettyImages

Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины - из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил он в видеоролике, выложенном на его страницу в Facebook.

Зеленский утверждает - в Центризбиркоме тянут время ради того, чтобы депутаты Верховной Рады могли назначить дату инаугурации после 27 мая. Это, в свою очередь, автоматически лишит новоизбранного президента возможности издать указ о роспуске парламента.

"Хотя мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие 73%, имеет, по крайней мере, право думать об этом и вправе иметь эту возможность.Система боится! Это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73, а на все 100%. Всех с праздником Пасхи!"", - резюмировал Зеленский.

Все буде добре на 100%. Усіх з прийдешнім святом Великодня! Опубликовано Володимиром Зеленським Четверг, 25 апреля 2019 г.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.