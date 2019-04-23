ЦИК обработал 100% протоколов: Зеленский стал бесспорным триумфатором выборов президента

Зеленский получил внушительное преимущество во всех областях, кроме одной / Reuters

Центральная избирательная комиссия 23 апреля огласила результаты выборов президента Украины после обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК, новым президентом с весомым преимуществом по количеству голосов стал шоумен Владимир Зеленский.

Во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

Всего в голосовании приняли участие 18 491 840 избирателей.

Новоизбранного президенте в преимущественном большинстве поддержали все регионы Украины, кроме Львовской области, где большинство голосов у Петра Порошенко.

Максимальная поддержка у Зеленского в Луганской (89,44%), Одесской (87.21%), Донецкой (86,94%), Запорожской (86.55%) и Днепропетровской областях (87,25%). Наименее его поддержали во Львовской (34,48%), Ивано-Франковской (54,58%), Тернопольской области (50,43%) и в Киеве (60,17%).

За Порошенко проголосовало большинство только во Львовской (62,79%), Тернопольской (46,64%) и Ивано-Франковской (42,46%) областях. Наименьшее количество избирателей у Порошенко оказалось в Луганской (8,43%), Донецкой (10,59%) и Одесской областях (10,60%).

Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Напомним, на специальных избирательных участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где голосовали военнослужащие, Владимир Зеленский с минимальным отрывом одержал победу у действующего президента Петра Порошенко.