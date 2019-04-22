В ОБСЕ оценили второй тур президентских выборов в Украине

Выборы-2019 прошли с уважением к фундаментальным свободам, считают в ОБСЕ / Reuters

Выборы президента Украины были соревновательными и прошли с уважением к фундаментальным свободам, заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

"Упорядоченная передача власти должна обеспечить укрепление демократических институтов и их подотчетности", - сказал он на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что во время избирательной кампании не было серьезной дискуссии по поводу экономических и социальных проблем, которые интересуют людей.

"Мы оцениваем эти выборы позитивно. Несмотря на некоторые организационные вопросы, были большие улучшения в подсчете голосов и подведении итогов по сравнению с 1-м туром", - добавил он.

В свою очередь Всемирный конгресс украинцев заявляет, что выборы Президента прошли в соответствии с международными стандартами проведения демократических выборов.

По словам председателя миссии ВКУ Евгения Чолия, президентские выборы 2019 года отвечают международным стандартам проведения демократических выборов.

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В ВКУ считают, что правительственные структуры Украины создали благоприятные условия для голосования для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Кроме того, там отметили, что выборы прошли прозрачно и без использования административных ресурсов в пользу кого-либо из кандидатов.

Напомним, 7 февраля Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Позднее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине. После чего Климкин осадил ОБСЕ из-за решения по российским наблюдателям. По словам главы МИД, этот вопрос "решенный".