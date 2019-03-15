Выборы-2019: ОБСЕ включила в список наблюдателей россиян

Выборы президента в Украине-2019 / УНИАН

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщил спикер бюро Томас Раймер, передает ТАСС.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - приводит агентство слова Раймера.

В середине февраля МИД России отправил запрос на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы президента в Украине.

6 февраля Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами даже в составе делегации ОБСЕ.