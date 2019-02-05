Порошенко осадил ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко / Радио.Свобода

Россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я вам хочу сказать, что я как президент Украины дам приказ... пограничной службе Украины не впускать (россиян). И гарантирую вам и украинскому народу: приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", - сказал Порошенко.

Его поддержала присутствовавшая в студии первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ вполне серьезно предлагает, чтобы в той делегации международных наблюдателей, которая приедет наблюдать за президентскими выборами, были россияне. Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины, были тут наблюдателями", - сказала она.

Накануне группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.