РФ направит краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине

Выборы президента Украины 2019 / УНИАН

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправило МИД России запрос на командирование краткосрочных наблюдателей на президентские выборы в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"12 февраля в МИД России поступил циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине 31 марта сего года", - сообщили агентству в российском МИДе.

6 февраля Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.