В Раде одобрили закон о недопуске наблюдателей из РФ на выборы

Верховная Рада / УНИАН

Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Решение было принято в среду, 6 февраля, на заседание комитета единогласно.

"Законопроектом предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах на Украине не могут быть лица, которые являются гражданами или подданными государства, признанного Верховной радой государством-агрессором, а также лица, предложения о которых внесены или инициированы таким государством", - заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко на заседании комитета.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Накануне группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.