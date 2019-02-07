Рада приняла решение по российским наблюдателям на выборах в Украине

7 февраля 2019, 14:52

Верховная Рада решила минимизировать риск вмешательства РФ в проведении выборов в Украине.

Урна выборы
Россиянам запретили быть наблюдателями на выборах в Украине

В четверг, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Народные избранники 232 голосами одобрили в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" (№ 9524).

Согласно утвержденному закону, официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом. Также наблюдателем не может быть лицо, предложение по которому инициировано или внесено государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

По словам автора законопроекта Ирины Луценко, документ разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведении выборов в Украине.

Она подчеркнула, что по информации Службы внешней разведки Украины, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на работу своих спецслужб около 350 млн долларов США.

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Отметим, что в пояснительной записке к закону говорится, что присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом информационных атак путем искажения фактов об избирательном процессе в Украине, а также снижение доверия к результатам волеизъявления украинского народа.

Кроме того, в документе подчеркивается, что "Министерство иностранных дел России уже отметило, что Российская Федерация будет добиваться допуска наблюдателей на президентские выборы в Украине, поскольку получила приглашение от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Учитывая это, 23 января Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к иностранным государствам и международным организациям, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, относительно тщательного отбора кандидатов при принятии решения о направлении официальных наблюдателей".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

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Россия Верховная Рада наблюдатели выборы-2019
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