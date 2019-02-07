У Климкина оценили предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах

7 февраля 2019, 14:14

Официальные наблюдатели от Украины не присутствовали на выборах президента РФ в 2018 году.

МИД, МЗС, табличка
В МИД прокомментировали заявление Курта Волкера / ZN.UA

Отсутствие российских наблюдателей не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за президентскими выборами в Украине, подчеркнула спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Таким образом она прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы в Украине.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко в комментарии Укринформу.

Она также напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не присутствовали на выборах президента РФ в 2018 году.

Накануне Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Как известно, группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

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Россия МИД наблюдатели Курт Волкер выборы-2019
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