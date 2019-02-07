Украина должна допустить на выборы российских наблюдателей – Волкер

7 февраля 2019, 09:22

Курт Волкер призвал Украину показать приверженность демократическим нормам.

Выборы в Украине
В США высказались о присутствии наблюдателей РФ на выборах в Украине / УНИАН

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

По его мнению, это станет доказательством приверженности Украины "демократическим нормам", иначе появятся основания поставить выборы под сомнение.

"Это нормально, если российские наблюдатели [поедут на выборы], но под началом БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ]. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам", — написал Волкер в Twitter.

Накануне Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Как известно, группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия наблюдатели Курт Волкер выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:13
В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии
09:54
Грустные черные лебеди Петра Алексеевича мнение
09:48
Единый электронный билет Киева: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок Видео
09:40
Во Львове задержан подозреваемый в организации убийства "Сармата" Видео
09:22
Украина должна допустить на выборы российских наблюдателей – Волкер Видео
09:12
Опасность потолстеть и плохие покупки: что сулит гороскоп в феврале Видео
08:56
"Припарковался как дерьмо": в Киеве злые пешеходы проучили известного шоумена Фото
08:30
Отравление Скрипалей: в Британии назвали имя еще одного подозреваемого Видео
08:28
Почему падает доллар и что будет дальше мнение
08:15
Резкое похолодание: синоптик предупредила об антициклоне Видео
08:03
Как главные претенденты на пост президента Украины будут решать газовый вопрос
07:56
Украина за месяц исчерпала годовые квоты на поставки сахара в ЕС
07:35
"Террор и произвол": виллу Авакова в Италии обклеили фото пострадавших активистов Фото Видео
07:29
Как провести 14 февраля: идеи для Киева Видео
07:15
Немецкие СМИ: Зеленский обладает харизмой и предлагает простые решения сложных проблем
06:56
Мир может ожидать новый Карибский кризис - аналитики
06:34
Что стоит за укреплением гривны мнение
06:01
Украина создала собственную противокорабельную ракету
05:32
"Как сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах": Кумейко показал необычное голое фото
05:21
Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к "убитым" дорогам
05:07
Диетолог назвала главное правило здорового питания
04:33
Эксперт рассказал о предложении для Порошенко по транзиту газа Видео
04:01
Изящество и голые тела: в Сеть выложили подборку красивейших эротических фото Фото
03:30
Украинский хакер украл миллиард рублей из российских банков и получил 13 лет колонии
03:11
Укрзализныця собралась сократить число проводников Видео
02:05
"Аппетитная и соблазнительная": Анна Седокова похвасталась ножками в чулках
01:17
"Показать и подарить": лучшие секс-подарки на День святого Валентина
00:28
Эксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше
06 февраля, среда
23:56
На похоронах Децла разгорелся скандал
23:39
Главу ПЦУ попросили взять под опеку часовню бывшей УПЦ МП в Антарктиде
23:04
Нафтогаз заказал настенный календарь за миллион
22:37
Ракицкий прокомментировал исключение его из сборной Украины
22:10
В Турции обрушилась 8-этажка: названо число жертв Видео
21:40
"Ходячий секс": Ани Лорак похвасталась, как работает возле станка, опубликовано видео Видео
21:36
Криптовалюту Дурова Gram оценили в десятки миллиардов долларов
21:05
Тренер посоветовала, как справиться с зависимостью от еды Видео
20:59
Интерпол отказал Украине в объявлении Януковича в розыск
20:35
"Нашли повешенной": в Харькове погибла студентка-иностранка
20:31
В Раде одобрили закон о недопуске наблюдателей из РФ на выборы
20:10
"Очень заразная": Леся Никитюк показала детское фото Видео
19:46
Аваков пригрозил Нацдружинам
18:57
Крупнейшее СМИ Франции опубликовало карту с "российским" Крымом
18:35
В Украине курс доллара рухнул ниже психологической отметки Видео
18:05
"Почти 40": стали известны новые официальные кандидаты в президенты Украины Видео
18:01
ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по иску Украины к России из-за аннексии Крыма
17:59
Российский оппозиционер связал имя Путина со смертью Децла
17:30
"Cоздана спецгруппа": Янукович рассказал о "подготовке покушения" на кума Путина Видео
17:17
В Украине похитили переданную правительством США военную технику на миллионы гривен
17:01
Убрали ставленника Гройсмана: в Кабмине произошли кадровые ротации Видео
16:35
"Героин в луке": на Черниговщине задержан белорус из международного наркосиндиката
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться