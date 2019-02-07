Украина должна допустить на выборы российских наблюдателей – Волкер

В США высказались о присутствии наблюдателей РФ на выборах в Украине / УНИАН

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

По его мнению, это станет доказательством приверженности Украины "демократическим нормам", иначе появятся основания поставить выборы под сомнение.

"Это нормально, если российские наблюдатели [поедут на выборы], но под началом БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ]. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам", — написал Волкер в Twitter.

Накануне Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Как известно, группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.