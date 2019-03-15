Выборы-2019: Климкин осадил ОБСЕ из-за решения по российским наблюдателям

Выборы президента Украины-2019 / УНИАН

24 наблюдателя от России, предложенные Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Интерфакс.

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - приводит агентство слова Климкина.

Ранее сообщалось, что БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - сообщил спикер бюро Томас Раймер.

В середине февраля МИД России отправил запрос на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы президента в Украине.

6 февраля Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019.