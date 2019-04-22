ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского

22 апреля 2019, 10:12

На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

ЦИК обработал свыше 95% протоколов, Петр Порошенко остался далеко позади Владимира Зеленского
Центризбирком обработал свыше 95% протоколов, Петр Порошенко остался далеко позади Владимира Зеленского / Reuters

После завершения голосования в рамках второго тура президентских выборов 2019 Центральная избирательная комиссия по состоянию на около 10:00 понедельника, 22 апреля, подсчитали свыше 95% электронных протоколов.

Лидер выборов в Украине 2019 остался прежним — кандидат в президенты Владимир Зеленский оставил далеко позади своего конкурента — нынешнего президента Петра Порошенко, говорится на сайте ЦИК.

В ЦИКе уже обработали 95,21% электронных протоколов и сообщили, что за Зеленского проголосовали 73,16% избирателей (12 млн 908 тысяч 89 украинцев), а за Порошенко высказались 24,50% граждан (4 млн 323 тысяч 867 избирателей).Читайте такжеПортрет избирателя Зеленского: кто и где голосовал за триумфатора выборов-2019Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборы президента Украины 2019. В день голосования провели три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. 

Потом в Центризбиркоме поделились информацией о подсчете электронных протоколов, и выяснилось, что Зеленский с большим отрывом опережал Порошенко. Явка избирателей на выборы 2019 Украина составила 62,07%.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах.

В результате выборов президента Украины 2019 никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали два кандидата, которые набрали больше всего голосов в первом туре избирательной гонки — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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выборы Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК выборы-2019
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