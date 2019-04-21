Результаты всех экзит полов: как голосовала Украина и главный сюрприз второго тура

21 апреля 2019, 20:40

Владимир Зеленский одержал уверенную победу на выборах президента 2019.

Порошенко Зеленский
Зеленский победил на выборах 2019 / Главред

В день выборов-2019, 21 марта, в Украине было проведено три экзит пола.

Предварительные результаты выборов всех опросов, которые проводились на выходе из избирательных участков, совпадают с небольшими отклонениями.

Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от25,3 до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.

Национальный экзит пол

Читайте такжеПетр Порошенко признал свое поражение на выборахНациональный экзит пол проводили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%. 

Больше всего украинцев поддержало Зеленского на Юге (85,4%) и Востоке (87,7%) страны. В центре за него свои голоса отдали 70,3% избирателей. Запад оказал самое низкое доверие - 57%.

В тоже время за Петра Порошенко в основном голосовала западная Украина - 41,3%, а ткже центральная - 28%. Самый высокий уровень недоверия действующему президенту оказал Восток (11,2%) и Юг (13,4%).

Статистическая погрешность не превышает 3%. 

Всеукраинский экзит пол

Всеукраинский экзит полбыл проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский на выборах 21 апреля получил 72,7% голосов избирателей. Высокий уровень поддержки Зеленскому оказали во всех регионах Украины - на востоке 88,1%, на юге 85,6%, на севере - 74,6%, в центре 78,8%, на западе 52%. 

Читайте также"Мы это заслужили": как украинцы портят бюллетени во время второго тура выборовПетр Порошенко финишировал с результатом 27,3%. Действующего президента больше всего поддержала западная Украина - 48%, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов (14,4% и 11,8% соответственно). Северная Украина отдала 25,4% голосов, а центральная - 21,2%).

Экзит пол New Image Marketing Group

И последний экзит пол провела компания New Image Marketing Group по заказу Global Management Association, Corporation (США) в интересах американских СМИ и британским изданием The Independent. Владимир Зеленский во втором туре выборов набирает 73,7% голосов избирателей, Петр Порошенко - 26,3%. Статистическая погрешность выборки составляет 1,7%.

По данным экзит пола, поддержка Владимира Зеленского в западных областях на уровне 56,4%, в центральных - 72,3%, в южных - 86%, восточных - 88%. 

Поддержка Петра Порошенко на западе 43,6%, в центре - 27,7%, в южных - 14%, восточных областях - 12%.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.

Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.

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