Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории Украины

Владимир Зеленский победил на выборах / Униан

Кандидат в президенты Владимир Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории президентских выборов независимой Украины.

Победителем гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от25,3 до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.

Предыдущий самый высокий результат отданных за одного из кандидатов голосов был зафиксирован в 1991 году, тогда Леонид Кравчук набрал 61,59% голосов проголосовавших против 23,27% у Вячеслава Чорновола.

В 1994 году Леонид Кучма победил Леонида Кравчука с результатом 52% против 45,06%.

В 1999 году Кучма стал единственным пока главой государства, который смог переизбраться на второй срок. На выборах его главным оппонентом был Петр Симоненко. За Кучму тогда отдали голосов 56,25% проголосовавших, а за Симоненко - 37,8%.

В 2004 году окончательные результаты голосования определились в III туре: победил Виктор Ющенко (51,99%). Вторым стал Виктор Янукович (44,20%).

В 2010 году во втором туре победил уже Виктор Янукович (48,95%), который обошел Юлию Тимошенко (45,47%).

В 2014 году в первом туре победил Петр Порошенко, набравший 54,7% голосов избирателей. Юлия Тимошенко получила тогда 12,81%.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Он также заявил, что собирается поздравить Зеленского по телефону.

Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования. После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер". Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде. Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.

Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.