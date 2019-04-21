"Мы сделали это вместе!": Зеленский обратился к избирателям

Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к избирателям.

"Мы сделали это вместе!", - сказал кандидат.

В своем заявлении он также поблагодарил всех за поддержку, в частности, своих коллег и родственников.

"Также хочу поблагодарить своих родителей, жену и детей за поддержку, и всю команду", - сказал кандидат в президенты.

Он также добавил:

Я вас не подведу

Кроме того, Зеленский выступил с обращением к странам СНГ:

"Посмотрите на Украину. Это возможно", - сказал Зеленский, коментируя результаты экзит-полов.

Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.