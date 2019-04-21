"Мы сделали это вместе!": Зеленский обратился к избирателям

Владимир Зеленский прокомментировал результаты экзит-полов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к избирателям.
"Мы сделали это вместе!", - сказал кандидат.
В своем заявлении он также поблагодарил всех за поддержку, в частности, своих коллег и родственников.
"Также хочу поблагодарить своих родителей, жену и детей за поддержку, и всю команду", - сказал кандидат в президенты.
Он также добавил:
Я вас не подведу
Кроме того, Зеленский выступил с обращением к странам СНГ:
"Посмотрите на Украину. Это возможно", - сказал Зеленский, коментируя результаты экзит-полов.
Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 31 мая.