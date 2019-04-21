Порошенко заявил, что собирается поздравить Зеленского

Президент признал, что результаты экзит-полов "очевидны"
Президент Петр Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.
По его словам, это повод позвонить его сопернику Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой:
Никогда не сдавайтесь, говорю я, видя результаты экзит-полов. А они очевидны - и дают возможность позвонить оппоненту и поздравить с победой.
Он также добавил, что его команда готова подставить свое плечо новому президенту помочь новому президенту войти в курс дел, а также реализовать курс на ЕС и НАТО.
"Более того, я готов передать ему всю сеть международной поддержки, которую мы так бережно выстраивали", - сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, согласно экзит-полам Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.
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