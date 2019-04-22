Решена судьба Рады: у Зеленского назвали дату инаугурации

У Зеленского назвали дату инаугурации / Пресс-служба студии "95 квартал"

Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского, который, по сути, уже победил на выборах президента Украины 2019, названо 28 мая.

Примечательно, что в этом случае Зеленский как президент уже не успевает распустить Верховную Раду, так как распускать парламент меньше чем за полгода до новых выборов уже нельзя, а парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 27 октября.

Впрочем, как пишет РБК-Украина, существует и иная трактовка законодательства, согласно которой полномочия действующей Рады закончатся 16 декабря – а, значит, распустить ее можно до 16 июня.

Отметим, что против досрочных выборов Рады выступает нынешний ее спикер Андрей Парубий, а именно его роль в этом вопросе является решающей, так как дату инаугурации нового президента определяет парламент. При этом, если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

Напомним, в ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.

Ранее Главред проанализировал, как в мире поздравляют триумфатора выборов президента. Владимир Зеленский принимает звонки и сообщения из-за рубежа.