"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента

Владимир Зеленский получает поздравления из-за рубежа / УНИАН

Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрём.

"Поздравление Зеленскому с победой в конкурентных президентских выборах в Украине. Швеция продолжит тесно взаимодействовать с Украиной и поддерживать ее программу реформ и ее территориальную целостность, суверенитет и независимость", - подчеркнула она в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной для поддержки её территориальной целостности.

Также он в Twitter поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за сотрудничество в сложный период истории Украины. Он отметил усилия Порошенко по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что хочет помочь Зеленскому.

"Поздравление новоизбранному президенту Зеленскому. Его впереди ждут нелегкие испытания, но украинцы четкие: они хотят европейское будущее. Друзья Украины, в том числе я, сделаем, что сможем, чтобы помочь сделать эту мечту реальностью", - подчеркнул Расмуссен в Twitter.

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Кроме того, с победой Зеленского поздравил и бывший посол США в России Майкл МакФол.

"Поздравляем Владимира Зеленского и всех украинцев с этим историческим днем украинской демократии. Мирная передача власти путем конкурентных, свободных и справедливых выборов - это сущность демократии. Молодец!" - написал он в Twitter.

Экс-премьер Швеции и член наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии Карл Бильдт заявил, что Украина продемонстрировали настоящую силу демократии.

"Как и ожидалось: победа Зеленского на выборах в Украине. Порошенко признает и обещает конструктивное сотрудничество в переходный период. Украина демонстрирует силу демократии и жизнеспособность", - заявил он.

Российский оппозиционер Алексей Навальный также поздравил украинцев с их выбором.

"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - добавил он.

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти - сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал он в микроблоге Twitter.

Посольство США поздравило Владимира Зеленского как новоизбранного президента Украины. Дипломатическое представительство Соединенных Штатов надеется на продолжение крепкого партнерства с новоизбранным президентом Зеленским.

"Благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", — говорится в заявлении посольства.

Также Зеленский провел первый зарубежный разговор после окончания второго тура президентских выборов. Он поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я искренне благодарю президента Французской Республики Эммануэля Макрона за поздравления и поддержку", - написал Зеленский в Facebook.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в Украине.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", - написал Столтенберг.

При этом он отметил, что Украина является ценным партнером НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", - сказано в сообщении Канцелярии президента Польши на странице в микроблоге Twitter в воскресенье.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, за Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%.