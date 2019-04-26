В Центризбиркоме отчитались о приеме всех протоколов с "мокрыми" печатями

Принятые оригиналы протоколов обрабатываются и проверяются на соответствие законодательству.
В пятницу, 26 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями со всех 199 окружкомов и заграничного избирательного округа.
При этом ЦИК планирует продолжить заседание в 12:30, когда должно состоятся объявление результатов выборов на заграничном избирательном округе.
По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, пока принятые ранее оригиналы протоколов еще обрабатываются и проверяются на соответствие законодательству, поэтому не исключается, что появится необходимость направить на уточнение другие протоколы.
"Те протоколы, которые были приняты вчера и сегодня, сейчас прорабатываются для того, чтобы установить их соответствие требованиям законодательства... Если у них будут какие-то ошибки, то мы отправляем их на уточнение... Только после того, как ЦИК убедится в соответствии требованиям законодательства, мы начнем работать над составлением итогового протокола", - добавил Радченко.
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Накануне Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины - из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.
В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.