В Центризбиркоме отчитались о приеме всех протоколов с "мокрыми" печатями

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями / Хвиля

В пятницу, 26 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями со всех 199 окружкомов и заграничного избирательного округа.

При этом ЦИК планирует продолжить заседание в 12:30, когда должно состоятся объявление результатов выборов на заграничном избирательном округе.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, пока принятые ранее оригиналы протоколов еще обрабатываются и проверяются на соответствие законодательству, поэтому не исключается, что появится необходимость направить на уточнение другие протоколы.

"Те протоколы, которые были приняты вчера и сегодня, сейчас прорабатываются для того, чтобы установить их соответствие требованиям законодательства... Если у них будут какие-то ошибки, то мы отправляем их на уточнение... Только после того, как ЦИК убедится в соответствии требованиям законодательства, мы начнем работать над составлением итогового протокола", - добавил Радченко.

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Накануне Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины - из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.