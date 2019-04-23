В ЦИК озвучили, как голосовали на выборах президента солдаты и офицеры ВСУ в зоне ООС

Боец ВСУ на избирательном участке / REUTERS

На развернутых для военнослужащих ВСУ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе специальных избирательных участках Владимир Зеленский с небольшим преимуществом одержал победу у пока еще действующего президента Петра Порошенко.

Такие данные опубликовали в Центризбиркоме. Всего в голосовании во втором туре выборов президента Украины 2019 участие 35 тысяч солдат и офицеров ВСУ. 17,7 тысячи поддержали Зеленского, а 17,4 тысячи – Петра Порошенко. В процентном соотношении голоса распределились так: у Зеленского − 50,4%, а Порошенко — 49,6%.

В Донецкой области Зеленский выиграл на специальных избирательных участках в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровске, Мариуполе и Волновахе. Его поддержали 134 тысячи военнослужащих. Порошенко же поддержали 13,1 тысячи военных. Он победил на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

Напомним, ранее Главред подготовил материалы о портрете избирателя Зеленского и о портрете избирателя Порошенко.