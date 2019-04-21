Портрет избирателя Зеленского: кто и где голосовал за триумфатора выборов-2019

Зеленский стал абсолютным победителем во всех регионах Украины / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН.

Самими большими сторонниками политика стали жители юга Украины - там за него отдали голоса 85,6% избирателей.

Следом за югом идет восток Украины – 81,1%. Тройку замыкает центр страны, где за кандидата проголосовало рекордное количество избирателей – 78,8%.

На севере поддержку Зеленскому выразили 74,6% процентов от всех пришедших на избирательные участки, 59,5% шоумен получил в столице. Меньше всего голосов Зеленскому отдали избиратели в западной части Украины – 52,0%.

Зеленский получил в столице сравнительно меньшее количество голосов, нежели в других крупных городах. В Киеве за него галочку в бюллетене поставили 59,5%, в больших городах – 75,5%, в небольших – 77,0%, а в селах - 69,2%.

Женщины за шоумена голосовали весьма охотнее, чем мужчины – 54,7% против 45,3%.

Ранее сообщалось, Зеленский выступил с обращением к избирателям после разгромных результатов эксзит полов в его пользу.