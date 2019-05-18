Зеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая

18 мая 2019, 18:20

Мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, напомнил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский / УНИАН

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский попросил прощения за неудобства, которые вызовет его инаугурация, назначенная Верховной Радой на 20 мая.

Кроме того, он также пообещал "создать неудобства" самой Раде, которая не прислушалась к просьбе провести инаугурацию в выходной день.

"Всем привет, друзья! Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Кияни та гості столиці! Вибачте, будь ласка, за незручності у звязку з інавгурацією 20-го травня!

Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 18 травня 2019 р.

Он добавил, что инаугурацию собираются посетить иностранные делегации, поэтому значительную часть Киева будет перекрыто.

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"Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.

Отметим, что в команде Зеленского рассказали подробности проведения инаугурации.

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Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация выборы-2019
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