У Зеленского рассказали подробности проведения инаугурации

Владимир Зеленский / Reuters

Подробности инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая рассказал его советник Дмитрий Разумков.

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", — сказал он в комментарии УНН.

Разумков подчеркнул, что после этого запланированы встречи Зеленского с представителями международных делегаций в Мариинском дворце, после чего отправится на свое рабочее место в администрацию президента на Банковой улице.

Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.