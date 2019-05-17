"Такого в Украине еще не было": стали известны подробности инаугурации Зеленского

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально станет президентом Украины. Как известно, в 10.00 он примет присягу под куполом Верховной Рады.

Согласно сценарию, утвержденному парламентом, на официальное заседание приглашают гостей, список которых заранее утвердили с новоизбранным президентом. По традиции, во время присяги глава государства кладет руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

После этого уже подписанный текст присяги передадут спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук вручит Зеленскому удостоверение президента, а председатель КС Наталья Шаптала передаст ему символы президентской власти – булаву, печать и нагрудный знак - коллар. Потом президент выступит с обращением к народу.

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Еще одним символом президентской власти является штандарт президента – синий флаг с желтым трезубом. Его поднимают во время церемонии представления командования ВСУ – военные присягают новому Главнокомандующему. Это событие происходит обычно через час после официальной инаугурации в Раде. При вступлении в должность Петром Порошенко, церемония происходила на Софийской площади. После этого был молебен в Софийском соборе, встречи и поздравления от глав иностранных делегаций. И к обеду президент прибывал в АП.

По словам журналистки Сони Кошкиной, у Владимира Зеленского с местом поднятия штандарта еще не определились.

"Рассматривают две локации: Софиевская площадь( это красиво) или Мариинка (туда из ВР проще переместиться)", - поделилась подробностями Кошкина.

Майдан, музей, дворец

Что касается второй, неофициальной части инаугурации, то у всех президентов была свободная программа.

"Виктор Ющенко праздновал на Майдане с друзьями, у Петра Порошенко после завершения инаугурации был прием в Мыстецком Арсенале, а Леонид Кучма все постпротокольные действа проводил во дворце "Украина", - рассказал нам Тарас Чорновил.

Что касается беглого Виктора Януковича, то он праздновал инаугурацию в узком кругу, а мероприятие проходило в Украинском доме на Европейской площади.

Поговаривали, что Владимир Зеленский захочет провести действо на стадионе. Но пока в "Олимпийском" говорят, что заявку не получали. Но если все-таки получат, то смогут подготовится за пару дней.

Инаугурация с фишечками и без коктейлей

Команда Владимира Зеленского все подробности мероприятия держит в секрете. Согласно опубликованному Петром Порошенко указу, известно, что участие в подготовке от Зеленского принимают адвокат Андрей Богдан – его называют вероятным главой АП, Кирилл Тимошенко, который в 2014-ом был продюсером телеверсии инаугурации Порошенко, и партнер Зеленского по студии "Квартал 95" Сергей Шефир.

Ранее сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк намекнул журналистам, что "такой инаугурации еще не было". Но детали раскрывать отказался.

"Думали вывести депутатов не в Верховную Раду, а в другое место на инаугурацию, но для этого необходимо менять регламент. Готовимся – думаем о "фишечках", - уточнил Костюк.

Соня Кошкина пишет, что утро понедельника планируют начать со съемок ролика.

"Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идёт "под купол", - пишет журналист.

"Вертолетная площадка" выбрана скорей всего не случайно. Именно там, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" находится штаб Зеленского.

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По традиции, уточняет Кошкина, инаугурационные торжества завершаются торжественным приёмом.

"На совещании два часа тому буквально от "коктейльной части" решили отказаться. Пока - так. Хотя, возможно, до понедельника передумают", - написала журналист.