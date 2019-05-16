Инаугурация Зеленского: ритуал проведут женщины

Зеленский / Reuters

Верховная рада Украины назначила дату проведения ритуала торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента страны Владимира Зеленского на 20 мая. Мероприятие начнется в 10:00 в зале парламента.

К присяге Владимир Зеленский пойдет в сопровождении двух женщин: руководителя Конституционного суда Натальи Шапталы и главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.

Согласно регламенту, глава Центризбиркома вручит Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда - флаг, президентский значок, гербовую печать и булаву.

Следует отметить, что за всю историю украинского государства еще ни одного президента не проводили к присяге сразу две женщины.

Напомним, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховной Рады о назначении даты инаугурации на 20 мая.

Зеленский выразил надежу на то, что в дальнейшем Рада сможет принимать решения быстрее, чем в случае с определением даты его инаугурации.

16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.