Инаугурация Зеленского: ритуал проведут женщины

За всю историю украинского государства еще ни одного президента не проводили к присяге сразу две женщины
Верховная рада Украины назначила дату проведения ритуала торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента страны Владимира Зеленского на 20 мая. Мероприятие начнется в 10:00 в зале парламента.
К присяге Владимир Зеленский пойдет в сопровождении двух женщин: руководителя Конституционного суда Натальи Шапталы и главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.
Согласно регламенту, глава Центризбиркома вручит Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда - флаг, президентский значок, гербовую печать и булаву.
Следует отметить, что за всю историю украинского государства еще ни одного президента не проводили к присяге сразу две женщины.
Напомним, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховной Рады о назначении даты инаугурации на 20 мая.
Зеленский выразил надежу на то, что в дальнейшем Рада сможет принимать решения быстрее, чем в случае с определением даты его инаугурации.
16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.
В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.