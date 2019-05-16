У Зеленского прокомментировали дату инаугурации

Дмитрий Разумков / Reuters

Церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада назначила на 20 мая, чем создала проблемы для зарубежных гостей. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского – ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал Разумков.

Кроме того, советник Зеленского считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он также добавил, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

Напомним, ранее Главред сообщал, что инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая. Такое решение приняла Верховная Рада на своем заседании 16 мая. Проект постановления о проведении инаугурации 20 мая подал внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Документ зарегистрировали в Раде 7 мая.

Также ранее Владимир Зеленский раскритиковал парламент за решение отложить вопрос об инаугурации нового президента Украины. Он опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Во вторник, 14 мая, в Раде рассмотрение проекта постановления о дате инаугурации Зеленского отложили.

В качестве утешения Порошенко дал Зеленскому напутственный совет.