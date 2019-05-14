Порошенко дал Зеленскому напутственный совет

Порошенко хочет сохранения своего курса / Reuters

Действующий президент Петр Порошенко, чей срок пребывания на посту главы государства подходит к концу, дал напутственный совет своему преемнику Владимиру Зеленскому, который убедительно победил на выборах в апреле.

Нового украинского лидера он, находясь на конференции в Брюсселе, которая проходит в рамках мероприятий по случаю 10-летия создания Восточного партнерства, призвал продолжать его курс, передает УНИАН.

"Следовать путем, который был начат президентом Порошенко", - сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, какой совет он готов дать Зеленскому.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на последовательную поддержку депутатов Европарламента следующего созыва.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Во вторник, 14 мая, в Раде рассмотрение проекта постановления о дате инаугурации Зеленского отложили.