В Раде отложили рассмотрение проекта постановления о дате инаугурации Зеленского

14 мая 2019, 12:11

В Регламентный комитет Рады поступило уже 4 постановления об инаугурации.

В Раде отложили рассмотрение вопроса об инаугурации Владимира Зеленского / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента Верховной Рады в среду, 15 мая, в 15 часов рассмотрит постановление об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

Как рассказала она в комментарии Громадському, причина - комитет еще не получил все постановления относительно даты инаугурации.

Нехоца добавила, что комитет уже имеет 4 постановления, еще 2 должны поступить. Кроме этого, одно постановление отозвали.

Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы Комитета Павел Пинзеник.

Читайте также"Не просит, а требует": политолог назвал жестким заявление Зеленского об инаугурацииОн уточнил, что на сегодняшнем заседании не будут рассматриваться проекты постановлений, касающихся даты инаугурации.

Пинзеник отметил, что поскольку первый проект постановления по этому вопросу был зарегистрирован 8 мая, а остальные проекты регистрировались как альтернативные, то в соответствии с Регламентом ВР есть две недели для внесения альтернативных проектов постановлений, передает УНИАН.

Он уточнил, что завтра он будет предлагать членам комитета провести заседание по рассмотрению проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента.

"По состоянию на вчера и сегодня продолжается регистрация таких альтернативных постановлений (о проведении инаугурации) ... Их сейчас не менее пяти", - сказал он.

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Пинзеника пояснил, что сложилась ситуация, что любое промедление с рассмотрением таких проектов постановлений будет восприниматься как "какая-то политическая игра" и отметил, что не хочет быть втянутым в обсуждение политических интриг или скандалов, связанных с датой инаугурации.

"Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, в среду, как это запланировано планом нашей работы. К тому времени, я думаю, что сегодня нам придут еще последних два постановления. Я надеюсь, что на завтра они будут последними, и мы сможем рассмотреть их все и дать заключение в пределах предмета ведения нашего комитета", - заявил депутат.

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"В среду Регламентный комитет соберется, я считаю, что было бы логичным в четверг (16 мая) этот вопрос снять, так как он приобретает слишком большой резонанс", - резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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