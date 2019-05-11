У Порошенко отреагировали на претензии Зеленского насчет инаугурации

У Петра Порошенко утверждают, что для него приемлема любая дата инаугурации Владимира Зеленского / УНИАН

В команде пока еще действующего президента Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно "якобы затягивания инаугурации" новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Для Порошенко приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции, говорится на странице Администрации президента в Facebook.

В АП отметили, что "Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

"Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции... в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации", — отмечается в сообщении.

Читайте такжеНардеп предложил Раде новую дату инаугурации Зеленского: основные тезисы проекта постановленияРанее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Справка. 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Бывший министр финансов, советник триумфатора выборов Александр Данилюк сообщил, что инаугурация Зеленского может состояться в начале июня.